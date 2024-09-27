إعلام عبري: الإدارة الأمريكية غاضبة من هجوم الضاحية الجنوبية

وكالات

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن الإدارة الأمريكية غاضبة وتشعر بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضللها في مباحثات وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان التي كانت جارية خلال الأيام الماضية، وفق تعبيرها.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء الجمعة، استهداف القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.