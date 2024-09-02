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BBC

تيم واليز.. تعرض موكب نائب هاريس لحادث سير وإصابة بعض مرافقيه

11:16 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

أرشيفية

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وكالات
قالت وكالة "أسوشيتد برس" الامريكية، اليوم الاثنين، إن موكب المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس، تيم واليز، تعرض لحادث سير خلال توجهه من المطار إلى محطة انتخابية في ميلووكي، مساء اليوم، مؤكدة عدم إصابته بأذى.
وأشارت الوكالة الامريكية، إلى أن الحادث وقع قبل الساعة الواحدة ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن حملة هاريس تواصلت مع واليز وتأكدت من عدم إصابته.
وكشفت حملة المرشحة الديمقراطية أن الحادث تضمن عدة سيارات في مؤخرة الموكب، بينما كان واليز يستقل إحدى سيارات المقدمة.
ووفقا للتقارير، فإن أحد أفراد طاقم واليز المرافق، أُصيب في الحادث، وتلقى العلاج من قبل المسعفين.

نائب هاريس كامالا هاريس حادث سير تيم واليز
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