فيديو| عشرات آلاف الباكستانيين يقتحمون مركزًا تجاريًا وينهبون محتوياته يوم افتتاحه
وكالات
في حدث غريب، اقتحم ما يقرب من 100 ألف مواطن باكستاني مركزا تجاريا "دريم بزار" بمدينة كاراتشي بمحافظة السند الباكستانية، في يوم افتتاحه.
ووفقا للتقارير فإن ملكية "دريم بزار" تعود إلى رجل أعمال باكستاني يقيم خارج البلاد.
وأسفرت عملية الاقتحام عن نهب كافة محتويات المتجر من البضائع المختلفة.
رجل أعمال باكستاني قرر افتتاح مركز تجاري ضخم وأطلق عليه اسم #Dream_Bazaar في #كراتشي— نبضات (@nabathatt) September 2, 2024
• في يوم الافتتاح أتت حشود ضخمة من الناس يُقدر عددهم بـ 100 ألف شخص اقتحموا المكان وقاموا بنهب المركز بالكامل pic.twitter.com/MtqQCvwTSv
فيديو قد يعجبك: