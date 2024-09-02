فيديو| عشرات آلاف الباكستانيين يقتحمون مركزًا تجاريًا وينهبون محتوياته يوم افتتاحه

وكالات

في حدث غريب، اقتحم ما يقرب من 100 ألف مواطن باكستاني مركزا تجاريا "دريم بزار" بمدينة كاراتشي بمحافظة السند الباكستانية، في يوم افتتاحه.

ووفقا للتقارير فإن ملكية "دريم بزار" تعود إلى رجل أعمال باكستاني يقيم خارج البلاد.

وأسفرت عملية الاقتحام عن نهب كافة محتويات المتجر من البضائع المختلفة.