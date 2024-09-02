مطالبًا نتنياهو بعدم الارتباك.. بن غفير: أمتلك السلطة لإيقاف صفقة تبادل الأسرى 

(وكالات)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إنه يمتلك السلطة والحق لإيقاف صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين التي تجرى بشأنها مفاوضات مع الوسطاء، وذلك خلال تواجده في مظاهرة ضد إتمام الصفقة.

وطالب بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم الشعور بالارتباك والتراجع بسبب الضغوطات عليه الداعية لإتمام الصفقة.

وزعم وزير الأمن القومي خلال التظاهرة، أن الضغط الذي يمارسه هو ومعارضي الصفقة يأتي بثماره، قائلًا "نحن نستغل قوتنا ضد الصفقة والمفاوضات".

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قد أرسل رسالة إلى وزراء حكومة نتنياهو باستثناء بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يدعوهم فيها إلى العمل للحيلولة دون انهيار إسرائيل.

وتشهد إسرائيل اليوم، إضرابًا اقتصاديًا شاملًا دعا إليه لابيد، وبدأته نقابة العمال الإسرائيلية، من أجل الضغط على نتنياهو لإتمام الصفقة.