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إسرائيل تُلغي مراسم إحياء ذكرى قتلى لواء جولاني بسبب الوضع الأمني

01:59 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

جيش الإحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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(وكالات)

ألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مراسم إحياء ذكرى قتلى لواء جولاني الإسرائيلي، التي كانت مقررة اليوم، وذلك حسبما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية.

وأوضحت القناة العبرية، أن إلغاء المراسم المقررة، جاء بسبب الوضع العملياتي الأمني الذي تشهده إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أرسل تعليمات إلى فرقة "كوماندوز 98" المتواجدة بقطاع غزة من أجل التوجه إلى الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، والبقاء هناك إلى أجل غير مسمى.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا محتملًا بين إسرائيل وحزب الله، خاصة بعد مئات الانفجارات التي شهدها لبنان أمس واتهم فيها حزب الله إسرائيل.

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل مراسم إحياء ذكرى قتلى لواء جولاني
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