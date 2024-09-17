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BBC

إعلام سوري: أنباء عن إصابة 18 قياديا في حزب الله بدمشق بعد تفجيرات البيجر

07:55 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

تفجير أجهزة اتصال لاسلكية

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وكالات

أفادت وسائل إعلام سورية بإصابة 18 قياديا من حزب الله اللبناني بريف دمشق بجروح حرجة جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية.

وكانت وكالة أسوشيتد برس أكدت نقلا عن مسؤول في حزب الله إصابة بعض مقاتلي الحزب في سوريا جراء انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وكبار المسؤولين الأمنيين يجتمعون حاليا في غرفة العمليات تحت الأرض، بوزارة الدفاع على خلفية التوترات في لبنان.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية، إن الأجهزة الأمنية تعتقد أن حزب الله ينوي إطلاق عملية عسكرية ضد إسرائيل.

وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن المصادر، إنه تم استدعاء قادة الأجهزة الأمنية إلى اجتماع طارئ بمشاركة المستوى السياسي لبحث تطورات جبهة لبنان.

وتابعت الصحيفة، أن هناك طلب من قادة الأجهزة إلغاء التزاماتهم والمشاركة في مشاورات تعقد في قيادة الأركان ووزارة الأمن، موضحة أن الأجهزة الأمنية رصدت أخيرا إشارات لاستعدادات استثنائية لحزب الله.

وحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول الأسابيع الماضية إقناع المستوى السياسي بتغيير التعامل مع لبنان من الدفاع إلى الهجوم.

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