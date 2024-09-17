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BBC

فون دير لاين تعلن اليوم تشكيل المفوضية الجديدة

09:52 ص الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أورسولا فون دير لاين

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ستراسبورج (فرنسا)- (د ب أ)

تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء الإعلان عن فريقها الجديد أمام البرلمان الأوروبي، وذلك في ظل الاستقالة الغاضبة والمفاجئة للفرنسي تييري بريتون.

وقال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي في خطاب استقالته إن فون دير لاين طلبت من باريس ترشيح شخص آخر " لـ "حقيبة في المفوضية يزعم أنها أكثر تأثيرا لفرنسا".

وقال بريتون إنه تم عقد تلك "المقايضة السياسية" مع فرنسا "لأسباب شخصية ودون مناقشة الأمر معي بشكل مباشر على الإطلاق".

وأضاف بريتون الذي انتقد علنا قيادة فون دير لاين خلال الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي، إن هذه "شهادة أخرى على الإدارة التي تعد موضع شك" في المفوضية.

ورفضت متحدثة باسم المفوضية التعليق على محتوى رسالة بريتون، والهجوم على قيادة فون دير لاين.

وتفاقم استقالة بريتون المفاجئة من التكهنات، في ظل خلافات فون دير لاين مع الدول الأوروبية بشأن الحقائب المتعلقة بالسياسات، حيث تحاول إحداث توازن بين العوامل الجغرافية والسياسية.

أورسولا فون دير لاين البرلمان الأوروبي تييري بريتون
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