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عائلات الأسرى الإسرائيليين: إقالة جالانت حكم بالإعدام على المحتجزين في غزة

04:47 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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(وكالات)

علقت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الاثنين، على التقارير المتحدثة عن إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه، قائلة إن ذلك سيكون بمثابة حكم إعدام على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن ممثلي عائلات الأسرى في غزة، دعوتهم إلى التظاهر أمام رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر، الذي يعتزم نتنياهو تعيينه محل جالانت.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن نتنياهو يعتزم إقالة جالانت من وزارة الدفاع وإسنادها إلى جدعون ساعر، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو، مشيرًا لحضور وزير الدفاع اجتماعات أمنية في مكتب نتنياهو.

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