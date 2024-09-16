السفير الأمريكي بإسرائيل: لا نملك معلومات عما يمكن أن تقبله حماس في الاتفاق

(وكالات)

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن السفير الأمريكي بإسرائيل، جاك لو، قوله، إن واشنطن لا تتوفر لديها معلومات عن ما يمكن أن تقبله حركة المقاومة الإسلامية حماس خلال صفقة تبادل الأسرى.

وقال السفير الأمريكي، إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى موقف تستطيع من خلاله فرض اتفاق على حركة حماس.

ووصف السفير الأمريكي، بحسب الصحيفة العبرية، اتفاق الأسرى المتاح أمام حركة حماس بـ "الفرصة الاستراتيجية".

وأكد جاك لو، أن التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، من شأنه منع اندلاع حربًا واسعة في الجبهة الشمالية مع لبنان، مشيرًا إلى أن إسرائيل وحزب الله اللبناني لا يرغبان في اندلاع حرب في المنطقة.