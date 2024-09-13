لبحث النزاعات بغزة وأوكرانيا.. رئيس الوزراء البريطاني يصل واشنطن

واشنطن-(د ب أ)

وصل رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إلى الولايات المتحدة لعقد محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول حل النزاعات في أوكرانيا وغزة.

وذكرت وكالة أنباء (بي إيه ميديا) البريطانية أنه من المتوقع أن يلتقي ستارمر مع بايدن في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم الجمعة، ويأتي ذلك عقب دعوات من أوكرانيا لرفع القيود على استخدام الأسلحة الغربية ضد الأهداف الروسية.

وتأتي زيارة ستارمر إلى واشنطن العاصمة قبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتأتي بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى كييف بجانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ولم يتطرق أي من الرجلين إلى منح أوكرانيا الإذن باستخدام الصواريخ طويلة المدى التي قدمها الغرب لضرب أهداف داخل روسيا، وهي طلب رئيسي يطالب به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكانت المخاوف من حدوث تصعيد أحد الأسباب التي لم يتم بموجبها منح الإذن لكييف حتى الآن.

وفرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على إيران بعد أن اتهمت الدولتان طهران رسميا بتزويد روسيا بصواريخ باليستية.

وستشهد الرحلة الثانية لستارمر إلى الولايات المتحدة بصفته رئيس وزراء أيضا مناقشة النزاع في الشرق الأوسط، وأي تقدم محتمل نحو إطلاق سراح المحتجزين والاتفاق على وقف إطلاق النار.

وجرت أولى اللقاءات الثنائية في البيت الأبيض بينهما أثناء حضور ستارمر قمة الناتو بعد أيام من فوز حزب العمال في الانتخابات البريطانية.

ومن المتوقع، أيضا أن يناقش الزعيمان تعزيز التعاون لتأمين سلاسل الإمداد، وزيادة القدرة على مواجهة تغير المناخ.