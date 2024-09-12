مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 8 بانفجار سيارة في القدس (فيديو)

وكالات

قتل 4 أشخاص وأصيب 8 آخرين بينهم أطفال بجراح متفاوتة جراء انفجار مركبة في مدينة الرملة الإسرائيلية بالقدس، اليوم الخميس.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن 4 من المصابين الـ12 في الحادث تم الإعلان عن وفاتهم، مشيرة إلى أن الحادثة "يبدو أنها متصلة بالجريمة".

ووفقاً لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، قال مستشفى أساف هروفيه في بيان: "ينعى المركز الطبي أربعة أشخاص قتلوا في حادثة الرملة... ولا يزال ستة آخرون في المستشفى، أحدهم في حالة حرجة".

فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في انفجار سيارة يبدو أنه في إطار تصفية حسابات بين مجرمين، حسب قولها.

ووفقا للقناة العبرية، فإن انفجار السيارة تسبب في احتراق محلين تجاريين بالمكان.