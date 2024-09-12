إعلان

BBC

مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 8 بانفجار سيارة في القدس (فيديو)

09:04 م الخميس 12 سبتمبر 2024

انفجار سيارة في الرملة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قتل 4 أشخاص وأصيب 8 آخرين بينهم أطفال بجراح متفاوتة جراء انفجار مركبة في مدينة الرملة الإسرائيلية بالقدس، اليوم الخميس.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن 4 من المصابين الـ12 في الحادث تم الإعلان عن وفاتهم، مشيرة إلى أن الحادثة "يبدو أنها متصلة بالجريمة".

ووفقاً لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، قال مستشفى أساف هروفيه في بيان: "ينعى المركز الطبي أربعة أشخاص قتلوا في حادثة الرملة... ولا يزال ستة آخرون في المستشفى، أحدهم في حالة حرجة".

فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في انفجار سيارة يبدو أنه في إطار تصفية حسابات بين مجرمين، حسب قولها.

ووفقا للقناة العبرية، فإن انفجار السيارة تسبب في احتراق محلين تجاريين بالمكان.

انفجار سيارة في الرملة مدينة الرملة الإسرائيلية الرملة القدس الشرطة الإسرائيلية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قوات الاحتلال تنسحب من طوباس بالضفة

إعلان

إعلان

تقليص المدة والتعويض.. 6 تعديلات جوهرية على الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
"الضحايا 402 طفل".. تفاصيل تورط شركة إخوانية كبرى باعتداءات جنسية في ماليزيا