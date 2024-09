إصابة 5 إسرائيليين بجروح نتيجة انفجار سيارة في الرملة (فيديو)

(وكالات)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة 5 إسرائيليين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة الرملة.

وقالت الهيئة الإسرائيلية، إن الانفجار وقع في شارع هرتسل، وأدى لاشتعال سيارة بالكامل واحتراق محلين تجاريين آخرين.

وبحسب الإسعاف الإسرائيلية، فإن من بين الإصابات الخمسة يوجد إصابتين بحالة حرجة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن التحقيقات جارية لكشف ملابسات وأسباب الحادث.

According to reports, a car exploded on Herzl Boulevard in Ramla, in the Central District of Israel.

So far, 7 people are known to have been affected by the explosion.#Israel #Palestine #Gaza pic.twitter.com/RHr79wCGaX

— Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) September 12, 2024