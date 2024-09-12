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إصابة 5 إسرائيليين بجروح نتيجة انفجار سيارة في الرملة (فيديو)

06:16 م الخميس 12 سبتمبر 2024

انفجار سيارة في الرملة

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(وكالات)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة 5 إسرائيليين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة الرملة.

وقالت الهيئة الإسرائيلية، إن الانفجار وقع في شارع هرتسل، وأدى لاشتعال سيارة بالكامل واحتراق محلين تجاريين آخرين.

وبحسب الإسعاف الإسرائيلية، فإن من بين الإصابات الخمسة يوجد إصابتين بحالة حرجة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن التحقيقات جارية لكشف ملابسات وأسباب الحادث.

انفجار سيارة مفخخة مدينة الرملة إصابة 5 إسرائيليين الشرطة الإسرائيلية
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