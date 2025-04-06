القسام: قصفنا أسدود برشقة صاروخية رداً على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين

غزة - (د ب أ)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد أنها قصفت مدينة أسدود برشقة صاروخية، وذلك رداً على المجازر الاسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

وجاء في بيان القسام "قصفنا مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

في المقابل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان تفعيل الإنذارات في مدينتي عسقلان وأسّدود بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وأضاف المتحدث أن صواريخ أُطلقت من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، ما استدعى تفعيل الإنذارات في المناطق المذكورة.

وقال اإنه "تم رصد إطلاق نحو عشر قذائف صاروخية من قطاع غزة ليتم اعتراض معظمها.. وإن التفاصيل قيد الفحص".

يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصاعدا في الهجمات المتبادلة بين حركة حماس وإسرائيل، فيما تشير التقارير إلى ارتفاع عدد الضحايا جراء الغارات الجوية والهجمات الصاروخية.