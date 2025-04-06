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زعيم المعارضة التركية لأردوغان: هل وافقت أمريكا على اعتقال إمام أوغلو؟

09:20 م الأحد 06 أبريل 2025

أوزجور أوزيل

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إسطنبول - (د ب أ)
تحدى زعيم المعارضة التركية، أوزجور أوزيل، اليوم الأحد، الرئيس رجب طيب أردوغان أن يوضح ما إذا كان قد حصل على موافقة من إدارة ترامب بشأن اعتقال منافسه الرئيسي، أكرم إمام أوغلو مؤخرا.

وخلال حديثه في أنقرة بعد إعادة انتخابه رئيسا للحزب الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، حزب الشعب الجمهوري، وصف أوزيل حكومة أردوغان بأنها بمثابة "مجلس عسكري" وادعى أنها "حصلت على إذن عبر المحيط" لاعتقال إمام أوغلو، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وحث أوزيل الرئيس على أن يوضح ما إذا كانت هذه الخطوة "قد حصلت على موافقة من أمريكا أم لا".

ولم ترد القنصلية الأمريكية في إسطنبول على طلب للتعليق بشأن ادعاء أوزيل بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

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