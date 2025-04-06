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الجيش الإسرائيلي يرصد 10 صواريخ أُطلقت من غزة.. والمقاومة تعلن مسؤوليتها

09:11 م الأحد 06 أبريل 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة واجتازت الحدود، مشيرًا إلى أن الصواريخ أُطلقت باتجاه منطقة لاخيش جنوب إسرائيل و"اعترضنا معظمها ونتابع التفاصيل".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 7 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة باتجاه مدينة أسدود، في حين قال الإسعاف الإسرائيلي إن طواقمه توجهت إلى مناطق دوّت فيها صفارات الإنذار.

ومن جانبه، قال الإسعاف الإسرائيلي إن طواقمه تتعامل مع 4 مواقع سقطت فيها شظايا صواريخ، وذلك بعدما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في الضواحي الجنوبية لمدينة تل أبيب وكذلك في أسدود وعسقلان.

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت مدينة أسدود برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

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