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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات بسبب صلات بحزب الله

10:46 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

وزارة الخزانة الأمريكية

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واشنطن - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرض عقوبات ضد شبكة من ثلاثة أفراد وخمس شركات وسفينتين على خلفية التورط في تهريب نفط وغاز مسال لتوفير عائدات لصالح حزب الله.

وسهلت الشبكة التي تضم رجال أعمال وشركات لبنانية يشرف عليها قيادي من الفريق المالي لحزب الله، نقل عشرات من شحنات الغاز النفطي المسال للحكومة السورية ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وقال برادلي تي سميث القائم بأعمال وكيل وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل ويذكي عدم الاستقرار الإقليمي، مقدما أولوية تمويل العنف على رعاية الشعب الذي يزعم أنه يهتم بأمره، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين من جنوبي لبنان".

وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة تعطيل تهريب النفط والشبكات المالية الأخرى التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وزارة الخزانة الأمريكية حزب الله تهريب نفط وغاز مسال مكافحة الإرهاب عقوبات على أفراد وشركات إسرائيل
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