قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله - ( د ب أ )



ِشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات على مدن الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها 30 فلسطينيا على الأقل، بينهم أسرى سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات، جنين، رام الله، وبيت لحم، فيما تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام محافظتي طولكرم، وطوباس حتّى الساعة.

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و600 مواطن، من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا".