وزير الخارجية الأمريكي يسافر كييف مع نظيره البريطاني الأسبوع الجاري

(وكالات)

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أنه سيسافر رفقة نظيره البريطاني، إلى أوكرانيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال بلينكن، إن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على دعم أوكرانيا في إطار حربها المستمرة، مضيفًا أنه يوجد أكثر من 50 دولة تدعم أوكرانيا بثبات.



وأكد بلينكن على عمق العلاقة بين كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا والتي تأتي في إطارها الزيارة المشتركة إلى كييف.

واتهم أنتوني بيلنكن، الصين بدعم الحرب الروسية على أوكرانيا، قائلًا إن الدعم الصيني واحد من أسباب مواصلة الحرب الروسية.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي، إيران من تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية التي تستخدمها في أوكرانيا، قائلًا إن الصواريخ الإيرانية تمنح روسيا قدرة ومرونة إضافيتين وتغذي الحرب على أوكرانيا.