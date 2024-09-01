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رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزير الخارجية السعودي الأوضاع في غزة والضفة

03:58 م الأحد 01 سبتمبر 2024

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى

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(وكالات)

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، بحث مصطفى مع الوزير بن فرحان مخرجات اجتماع الرئيس محمود عباس مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض، واستمرار تنسيق المواقف بين دولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، من أجل وقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني .

وأكد رئيس الوزراء على الدور الكبير والهام الذي تلعبه السعودية وجهودها، من خلال التحرك السياسي، الذي تقوم به اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي ترأسها السعودية، من أجل تحقيق مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ودفع جهود دولة فلسطين في التحرك الدبلوماسي والقانوني، وفي الأمم المتحدة، من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس.

محمد مصطفى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الأمير فيصل بن فرحان حرب الإبادة العدوان الإسرائيلي
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