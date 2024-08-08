إخلاء عدة قرى يونانية جراء اندلاع حريق غابات بجزيرة كريت

اليونان - (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليونانية اليوم الخميس إخلاء عدة قرى من سكانها جراء اندلاع حريق غابات كبير في منطقة جبلية بجزيرة "كريت" السياحية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الحريق التهم مساحات واسعة من بساتين الزيتون والأراضي الزراعية وشبكات الري لكنه لم يشكل تهديدًا مباشرًا على المنتجعات السياحية على طول الساحل.

وأوضحت السلطات أنه تم السيطرة على الحريق بمشاركة أكثر من مائتي رجل إطفاء وأربع طائرات متخصصة في مكافحة الحرائق.