مركز حقوقي إسرائيلي: استشهاد 60 أسيرًا فلسطينيًا داخل السجون منذ 7 أكتوبر

(وكالات)

قال مركز "بيتسلم" الإسرائيلي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الأسرى الفلسطينيون يتعرضون للتعذيب والتجويع والحرمان من النوم والعلاج داخل السجون الإسرائيلية.



وكشف مركز "بيتسلم" عن استشهاد 60 أسيرا فلسطينيًا على الأقل داخل السجون الإسرائيلية منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ 7 من أكتوبر الماضي.



وأضاف المركز الحقوقي الإسرائيلي، أن جثامين بعض الأسرى الفلسطينيين حملت علامات عنف واضحة، متهمًا مصلحة السجون الإسرائيلية بانتهاج سياسة تنكيل ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين.

ونقل أسير فلسطيني الأسبوع الماضي إلى المستشفى من معسكر الاعتقال الإسرائيلي سدي تيمان عقب تعرضه للاغتصاب من قبل عدد من الجنود الإسرائيلي المعنيين بالحراسة داخل السجن.