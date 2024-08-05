إيران تتوعد بمعاقبة إسرائيل وترفض دعوات التسوية

طهران- (د ب أ)

أعلنت إيران عن رفضها أي حل وسط بشأن انتقامها المقرر ضد إسرائيل لاغتيالها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في قلب العاصمة الإيرانية طهران.

وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين:" لن نقدم أي حلول وسط تتعلق بانتهاك سلامة أراضينا".

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إنه رغم عدم رغبة إيران في أي تصعيد في المنطقة ورغم محاولات الوساطة ، إلا أنها ولا شك ستعاقب إسرائيل على مقتل هنية في مقر ضيافته في طهران الأسبوع الماضي.

وتلقي إيران وحماس باللوم على إسرائيل في الهجوم. ولم تعلق إسرائيل على هذه الاتهامات.

وترددت تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سلم إلى إيران رسائل من الولايات المتحدة والدول العربية خلال زيارته لطهران أمس الأحد.

وقيل إن الولايات المتحدة وعدت إيران في تلك الرسائل، بأنها ستستأنف المفاوضات النووية حال امتناعها عن الرد العسكري. وقد يؤدي ذلك إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران.

كما تردد أن دولا عربية مثل الأردن ومصر وعدت طهران بأنها ستستأنف تطبيع العلاقات الثنائية معها فورا إذا امتنعت عن الانتقام.