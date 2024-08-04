نقل 384 شخصا للمستشفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في كوريا الجنوبية

سول - (د ب ا)

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد نقل ما يقرب ما يقرب من 400 شخص لغرف الطوارئ بالمستشفيات بعد إصابتهم بأمراض تتعلق بارتفاع درجات الحرارة في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها أظهرت أن 507 مستشفيات في أنحاء البلاد استقبلت 384 مريضا بأمراض ذات صلة بالحرارة ما بين الاثنين والجمعة من الأسبوع الماضي، بينهم 114 حالة يوم الخميس الماضي.

ولقى أربعة أشخاص حتفهم لأسباب يشتبه في أنها تتعلق بالحرارة خلال نفس الفترة، بحسب ما أظهرته البيانات.

وتعاني كوريا الجنوبية من موجة حرارة قوية منذ الأسبوع الماضي بعد انتهاء موسم الأمطار الموسمية، حيث تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في عدة مناطق من البلاد، وحتى أنها تجاوزت 40 درجة مئوية في مدينة يانجسان بجنوب شرق البلاد أمس السبت.