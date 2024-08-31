"قتال عنيف بالمخيم".. مقاومة جنين تستخدم صواريخ محمولة لأول مرة

وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المقاومة الفلسطينية في جنين تستخدم في القتال مع جيش الاحتلال لأول مرة صواريخ محمولة على الكتف.

وتابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن قتالا صعبا يدور بين الجيش وعناصر من المقاومة في جنين، نتج عنه سقوط قتيل وعدد من الإصابات بين صفوف جنود الاحتلال.

ومن جانبه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال المستمر للبلدة القديمة في جنين.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى إصابة طفل فلسطيني في الرأس برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إصابة 16 جندي إسرائيلي في مواجهات بجنين بينهم 5 بإصابات خطيرة ونقلهم لمستشفيين بتل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك بحي الجابريات بمدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة.

المعارك تشتد في مخيم جنين.



دخلت مجموعة من الجنود الإسرائيليين إلى مبنى، ليتبين فيما بعد أنه كان كمينًا محكمًا من قبل المقاومة. تم رشق القوة بوابل من الرصاص، وفي تعبير أدق تم "تخزيقهم".



الحديث يدور عن قتلى وجرحى بين الجنود، وشوهدت عملية إجلائهم من المكان.



في أحد الفيديوهات،… pic.twitter.com/A9rUKkWXwf — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 31, 2024

وحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، دخلت مجموعة من الجنود الإسرائيليين إلى مبنى، ليتبين فيما بعد أنه كان كمينًا محكمًا من قبل المقاومة. تم رشق القوة بوابل من الرصاص، ما أدى لسقوط قتيل وإصابات بينهم خطيرة.

وأفادت تقارير، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية من عدة محاور إلى مدينة جنين ومخيمها، حيث وقعت اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح، فيما سمعت أصوات انفجارات ضخمة في المخيم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع حدث أمني صعب بمخيم جنين في الضفة الغربية في وقت تناقلت فيه مواقع التواصل مقاطع فيديو وصور لنقل إصابات لحقت بقوات الجيش الإسرائيلي المهاجمة هناك.