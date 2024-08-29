مستشار الأمن القومي الأمريكي: نريد انتهاء ولاية بايدن بعلاقات مستقرة مع الصين

وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إنه أخبر الصين بضرورة وقف الاستفزازات البحرية، مؤكدا أن ما يحدث بين الصين والفلبين خطير ونعمل على خفض حدته.

وأشار سوليفان، إلى أن الإدارة الأمريكية تريد انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن بعلاقات مستقرة مع الصين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تدير المخاطر في بحر الصين الجنوبي وتمنع التصعيد.

وأوضح سوليفان، انه أثار مع المسؤولين الصينيين الدعم الذي تقدمه بكين لموسكو في حرب أوكرانيا، مشيرا إلى أنه رتب خلال زيارته إلى بكين لاتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج.

وأكد مستشار الأمن القومي على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار مع الصين لنحلّ الخلافات، منوّها إلى أن الولايات المتحدة لازالت تدعم مبدأ الصين الواحدة.

وشدد سوليفان على أن الصين تدرك حساسية فترة الانتخابات، لافتا إلى أنه أخبر المسؤولين في بكين بضرورة وجود إدارة مسؤولة.





