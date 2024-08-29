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مسيرة في رام الله تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والضفة

02:38 م الخميس 29 أغسطس 2024

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فلسطين - (أ ش أ)

شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الخميس، في مسيرة وسط مدينة رام الله، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وشمال الضفة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المسيرة جابت شوارع المدينة، ورفع المشاركون فيها علم فلسطين، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وشمال الضفة، وأخرى تنادي بالوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف عدوان الاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

هذا المحتوى من

Asha
رام الله العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية
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