واشنطن: تصريحات نتنياهو المتشددة بشأن غزة غير بناءة

وكالات

قال مسؤول أمريكي كبير، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتشددة بشأن غزة غير بناءة.

وأضاف المسؤول، أنه لا صحة للتقارير بأن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اقتنع بمطلب إسرائيل البقاء في فيلادلفيا، موضحا أن واشنطن تتوقع استمرار المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قال إنه لن يقبل أي مقترح يتضمن إنهاء الحرب، وأشار إلى أن الضغط العسكري كفيل بإرغام حماس على التخلي عن مطالبها.