فيديو| بحضور أمير قطر.. إقامة صلاة الجنازة على جثمان إسماعيل هنية في الدوحة
وكالات
بدأت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في مسجد محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة.
وشارك في الصلاة على جثمان هنية في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب أمير قطر تميم بن حمد آل ثان.
وتوافد الآلاف من المصلين إلى المسجد، للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على رئيس المكتب السياسي لـ(حماس).
وأمس الخميس وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى الدوحة قادما من إيران.
مشاهد من صلاة الجنازة على جثمان القائد الفلسطيني الكبير #إسماعيل_هنية في الدوحة .
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ووالده الشيخ حمد بن خليفة يشاركان في الصلاة على جثمان الشهيد القائد إسماعيل هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان في مسجد محمد بن عبد الوهاب في الدوحة pic.twitter.com/Zw16iZ32xb
— أنيس منصور (@anesmansory) August 2, 2024
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