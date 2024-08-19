بعد استمراره لـ3 ساعات.. نتنياهو عن لقائه ببلينكن: كان حوار إيجابي

(وكالات)

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إسرائيل في إطار محاولاته الدبلوماسية للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى.

واستمر لقاء نتنياهو بوزير الخارجية الأمريكي، لمدة 3 ساعات، علق عليهم رئيس الوزراء بأنهم كانوا "إيجابيين"، وذلك حسبما ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية".

وقبيل لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، أصدر نتنياهو بيانًا أكد فيه تمسك تل أبيب بموقفها في عدم الخروج من محور فيلادلفيا رغم الخوض في جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.