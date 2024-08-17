البث الإسرائيلية: الجيش عرف مسبقًا بنية مستوطنين اقتحام قرية جيت بالضفة ولم يتحرك

قالت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عرف مسبقا بوجود تجمعات للمستوطنين تنوي اقتحام قرية جيت شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية ولم يتحرك.

وأوضحت البث العبرية، أن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن أحد المستوطنين هو الذي قتل الفلسطيني في قرية جيت.

وكان قرابة 100 مستوطن اقتحموا القرية الجبلية، الخميس الماضي، محملين بالسلاح الحي والأسلحة البيضاء، وبدأوا بتحطيم النوافذ وأبواب المنازل بالحجارة، فيما أشعلت مجموعات منهم النار في مركبات المواطنين، وحاول عدد منهم دخول المنازل وإشعال النار فيها.

وظل أهالي قرية جيت شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، طوال 4 ساعات يحاولون صد هجوم المستوطنين على بيوتهم وممتلكاتهم، في واحدة من أعنف المواجهات التي شهدتها القرية منذ أكتوبر الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر، وثّق المجلس القروي مصادرة آلاف الدونمات من أراضي القرية، بالإضافة لحرق قرابة 500 شجرة زيتون في القرية، وبحسب هيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية فإن قرابة 273 حريقا تعرضت لها أراضي وممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية على يد عصابات المستوطنين.