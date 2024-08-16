حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين في موقع "بركة ريشا" ‏بالأسلحة الموجهة

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله في بيان أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم الجمعة جنوداً إسرائيليين في موقع "بركة ريشا" الإسرائيلي ‏بالأسلحة الموجهة.

وقال الحزب إن عناصره استهدفوا تموضع ل‏جنود العدو في موقع بركة ريشا ‏بالأسلحة الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا فيه إصابات ‏مؤكدة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدة "الضهيرة" في جنوب لبنان. كما استهدف القصف الفوسفوري الإسرائيلي بعد ظهر اليوم في بلدة "ميس الجبل" ما أدى إلى اشتعال حريق، بحسب ما أعلنته قناة " المنار" المحلية التابعة ل " حزب الله".

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية قد أعلنت في وقت سابق أن مسيرة إسرائيلية استهدفت بعد ظهر اليوم الجمعة سيارة على طريق عام بلدة "القاسمية" في جنوب لبنان.

واندلع حريق كبير في سهل "مرجعيون" في جنوب لبنان جراء سقوط قذيفة ضوئية إسرائيلية، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة في لبنان اليوم الجمعة مقطعا مصوّرا بعنوان "عماد 4" يظهر منشأة بحجم مدينة وكتب تحته " جبالنا خزائننا".

ونعت المقاومة في لبنان اليوم الجمعة أحد عناصرها ويدعى "إبراهيم شوقي سلامة" من بلدة بليدا في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 441.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على بلدة "عيترون" وأطلق صاروخين جو -أرض.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة "عيترون" الجنوبية " أدت إلى مقتل شخص وإصابة شخص آخر بجروح".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد أغار صباح اليوم على بلدة "كفركلا" الجنوبية. وقصفت القوات الإسرائيلية فجر اليوم، أطراف بلدات "رامية" و"بيت ليف" و"القوزح" في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.





