تغريم "تي - موبايل" الأمريكية للاتصالات بسبب انتهاكات تتعلق بحماية البيانات

واشنطن - (د ب أ)

قالت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة إنه تم تغريم شركة "تي-موبايل يو إس" للاتصالات 60 مليون دولار بسبب انتهاكات تتعلق بحماية البيانات.

وأضافت اللجنة أمس الأربعاء، أن الشركة سمحت بالدخول غير المصرح به على بيانات حساسة خلال الفترة من أغسطس 2020 وحتى يونيو 2021، في بعض الحالات.

يشار إلى أن "تي-موبايل يو إس" فرع لشركة دويتشه تيليكوم الألمانية.

وأشارت الشركة إلى أن "عددا صغيرا" من الطلبات من سلطات التحقيق تأثر، مضيفة أنه لم يحدث أي انتهاك لأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وأن المعلومات كان متاح الوصول إليها فقط بين الوكالات الأمنية الأمريكية.

يشار إلى أنه ليس من المعتاد أن تفصح لجنة الاستثمارات الأجنبية عن اسم شركة يتم تغريمها، كما أن هذه تعد أعلى غرامة تفرضها حتى الآن، وتم فرض الغرامة هذا العام، على الرغم من أنه لم يتم تحديد التوقيت.

وأوضحت اللجنة أن "تي-موبايل يو إس" لم تبلغ عن بعض الانتهاكات بسرعة كافية، مما عقد تحقيقاتها.

وقالت الشركة في بيان: "منذ عدة أعوام، تعرضنا لمشاكل فنية خلال فترة ما بعد اندماجنا مع شركة سبرينت، مما أثر على المعلومات التي تم مشاركتها من عدد صغير من طلبات المعلومات من جانب وكالات إنفاذ القانون من بين مئات الآلاف الطلبات التي نتلقاها سنويا".

وأضاف البيان "نتعامل مع مثل هذه الأمور بصورة جدية، لم تغادر المعلومات نطاق وكالات إنفاذ القانون، ولقد قمنا بالبلاغ عن الأمر في الوقت المناسب، وتم التعامل معه سريعا".