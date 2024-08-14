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BBC

الطقس السيئ يتسبب بإلغاء أكثر من 40 رحلة طيران في مايوركا الإسبانية

11:19 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

تعطيل الملاحة الجوية بجزيرة مايوركا بسبب الطقس أ

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بالما (مايوركا) - (د ب أ)

تسببت عاصفة شديدة ضربت المناطق الإسبانية على البحر المتوسط في تعطيل الملاحة الجوية بجزيرة مايوركا.

وبحسب السلطات المختصة في الجزيرة السياحية الشهيرة، تم إلغاء 44 رحلة طيران بحلول بعد ظهر اليوم الأربعاء في مطار بالما بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وأوضحت السلطات أن الأمر طال 23 رحلة قادمة و21 رحلة مغادرة، وشهدت جميع الرحلات الأخرى تقريبا تأخيرات، في حين لم يأت الجزء الأسوأ من العاصفة بعد.

وقال توني بلاتا، رئيس مركز عمليات الطوارئ، للصحفيين "الليل هو أكثر ما يثير قلقي".

وجلبت منطقة الضغط المنخفض أمطارا غزيرة وعواصف رعدية وبردا وعواصف إلى مايوركا ومناطق إسبانية أخرى على البحر المتوسط.

وتم استدعاء رجال الإطفاء مرارا لإزالة الأشجار المتساقطة، أو تفريغ الأقبية من المياه التي غمرتها.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار كبيرة في مايوركا أو أي مكان آخر في إسبانيا.

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