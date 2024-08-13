الاستخبارات الروسية: البيت الأبيض يريد استبدال الرئيس الأوكراني بمرشح آخر

(وكالات)

قالت الاستخبارات الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن استبدال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي سيسمح للغرب بالاستعداد بشكل أفضل للتفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب.

وصرحت الاستخبارات الروسية، أن البيت الأبيض يرى وزير الداخلية الأوكراني السابق أرسين أفاكوف مرشحا مناسبًا كبديل لزيلنسكي.

وتوغلت القوات الأوكرانية، داخل الحدود الروسية، منذ الأسبوع الماضي وسيطرت على 28 قرية وتوغلت بقدر 1000 كيلو متر وهي الخطوة التي دفعت روسيا لإجلاء آلاف المدنيين من عدد من القرى الحدودية.