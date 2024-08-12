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BBC

التشيك تستعد لدرجات الحرارة الأعلى هذا العام

10:26 ص الإثنين 12 أغسطس 2024

ارتفاع درجات الحرارة في التشيك

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براغ - (د ب أ)

من المقرر أن تواجه جمهورية التشيك الأسبوع الأكثر سخونة خلال العام، حيث ستتجاوز درجات الحرارة خلال النهار 30 درجة مئوية، وستصل إلى أكثر من 35 درجة مئوية في منطقة مورافيا بجنوب البلاد بحلول بعد غد الأربعاء، وذلك حسبما ذكرت إذاعة "براغ" اليوم الاثنين.

وذكرت إذاعة "براغ" أن المعهد التشيكي للأرصاد الجوية الهيدرولوجية توقع بدء هبوب عواصف رعدية غدا الثلاثاء، والتي ربما تؤدي لهطول أمطار غزيرة .

كما توقع المعهد أن تزداد حدة موجة الحر منتصف الأسبوع، حيث ستفاقم الرطوبة المرتفعة من الاحساس بالحرارة.

جمهورية التشيك المعهد التشيكي للأرصاد الجوية عواصف رعدية علي التشيك درجة الحرارة في التشيك
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