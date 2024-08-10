أول تعليق من مصر على حادث تحطم طائرة ركاب بالبرازيل

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أعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل مع جمهورية البرازيل الصديقة، حكومةً وشعباً، إثر تحطم طائرة الركاب التي سقطت أمس بولاية ساو باولو ما أسفر عن مصرع جميع ركابها.

وحسب بيان لوزارة الخارجية والهجرة، تتقدم مصر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وتحطمت طائرة ركاب على متنها 62 شخصا في منطقة سكنية خارج ساو باولو بعد ظهر أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.

وكان على متنها الطائرة 62 شخصا منقسمين إلى 58 راكبا و4 أفراد طاقم الطائرة.