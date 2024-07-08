الرئيس التركي ونظيره الإيراني يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

أنقرة- (د ب أ)

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع نظيره الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، العلاقات الثنائية والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أعرب أردوغان عن ثقته بأن العلاقات بين تركيا وإيران ستستمر في التطور بكافة المجالات في المرحلة الجديدة بفضل القوة التي تستمدها من ماضيهما العميق، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وهنأ أردوغان بزشكيان، الذي انتخب رئيسا لإيران، على فوزه في الانتخابات وتمنى له النجاح في منصبه الجديد.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أول أمس السبت، فوز بزشكيان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.