مسؤول أمريكي: رد حماس يدفع المفاوضات إلى الأمام

وكالات

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن محادثات الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ركزت على تفاصيل مفاوضات الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الجانبان ناقشا القضايا العالقة التي يرتبط معظمها على وجه التحديد بكيفية تنفيذ الاتفاق.

ولفت إلى أن رد حماس يدفع العملية إلى الأمام وقد يوفر الأساس لإبرام صفقة من أجل التوصل لاتفاق نهائي.

وأوضح أنه سيتم استئناف المفاوضات بين جميع الأطراف بشأن غزة اعتبارا من يوم غد في الدوحة.