"الحرس الثوري الإيراني يحقق في اغتيال إسماعيل هنية: نتائج التحقيق ستعلن لاحقاً"



وكالات – صرحت حركة حماس بأن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، قد اغتيل إثر غارة غادرة على مقر إقامته في طهران، إيران.

في السياق ذاته، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه يواصل دراسة أبعاد حادثة اغتيال هنية، مؤكدًا أنه سيكشف عن نتائج التحقيق في وقت لاحق.

من جهتها، أفادت مصادر إعلامية فلسطينية نقلاً عن مصادر إيرانية أن عملية اغتيال إسماعيل هنية تمت بواسطة صاروخ موجه أصاب جسده مباشرة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.