رهان الحرب والسلم.. نتائج غير مؤكدة وتأهب إقليمي.. كواليس هجوم إسرائيل الانتقامي بلبنان

وكالات

بعد أيام قليلة من الهجوم على "مجدل شمس" بالجولان السوري المحتل شمالي إسرائيل التي حمّلت حزب الله المسؤولية عنه، نفذ جيش الاحتلال هجومه الانتقامي على لبنان كما توعد عقب مقتل 12 شخصا من الدروز.

رويترز: انفجارات بعد استهداف مجلس شورى حزب الله في بيروت



ووفقا للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، فإن الهجوم الانتقامي استهدف رئيس الأركان في صفوف حزب الله اللبناني فؤاد شُكر، المسؤول عن الهجوم الذي استهدف "مجدل شمس".

جيش الاحتلال: غارتنا ببيروت استهدفت القيادي المسؤول عن حادث "مجدل شمس"



وعلى الرغم من مرور ساعات على تنفيذ الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فإن مصير القيادي في الجماعة اللبنانية لم يُحسم بعد، في ظل تكتم من قبل حزب الله.

إعلام لبناني: فشل محاولة اغتيال فؤاد شكر رئيس أركان حزب الله



وأكدت مصادر أمنية نجاة شُكر الملقب بـ "الحاج محسن" من الهجوم، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" البريطانية.

في حين، ذكرت تقارير أخرى، أنه تم نقل جثمان القيادي في حزب الله إلى مستشفى "الرسول الأعظم" على طريق مطار بيروت، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادر.

بعد إعلان نجاته.. العربية: مقتل رئيس أركان حزب الله في الغارة الإسرائيلية



الغارات الإسرائيلية التي تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وفق مسؤولين إسرائيليين، أسفرت عن مقتل سيدة وإصابة 17 شخصا.

مقتل سيدة وإصابة 17 شخصًا في الغارات الإسرائيلية على بيروت



وفي أعقاب الضربات التي نفذتها مسيرات إسرائيلية، أشارت تقارير إلى أن حزب الله أطلق سربا من الطائرات المسيرة باتجاه الجليل الغربي في شمال إسرائيل.

رداً على هجوم بيروت.. حزب الله يطلق سرباً من المسيرات على إسرائيل



من جانبه، أشار وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إلى أن حكومة بلاده تعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة، معربا عن أمله في أن يكون رد حزب الله على الهجوم الإسرائيلي متناسبا؛ كي تتوقف موجة القتل الجارية.

بعد الغارات الإسرائيلية على بيروت.. لبنان: نعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة



وفي ظل تخوفات دولية من اتساع رقعة الصراع، قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تتواصل بانتظام مع إسرائيل ودول المنطقة لتجنب التصعيد وتوسع الحرب.

البيت الأبيض: نتواصل مع إسرائيل ودول المنطقة لتجنب التصعيد وتوسع الحرب



