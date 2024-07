أولمبياد باريس 2024.. "العشاء الآخير" عرض سخر من المسيح وهاجمه مشاهير العالم

وكالات

أثارت فقرة في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، الجمعة، جدلا وغضبا في فرنسا وخارجها، بعدما استخدمت اللوحة الشهيرة التي تتحدث عن العشاء الأخير بشكل ساخر.

بين إدراج جميع الدول المشاركة في الألعاب الأولمبية، كانت هناك العديد من العروض التي انتشرت حول تاريخ فرنسا وثقافتها، مثل ماري أنطوانيت مقطوعة الرأس، الملكة الأخيرة قبل إعدامها وسط الثورة الفرنسية لكن العرض الذي أثار الجدل كان عرض سخرية عن العشاء الأخير، وهي لوحة معروفة عالميًا لفنان النهضة ليوناردو دافنشي.

فقد حاكى راقصون لوحة "العشاء الأخير" لليوناردو دافنشي، لكن العرض تضمن إشارات إلى مجتمع الميم، مما أثار حفيظة جزء من اليمين الفرنسي، فضلا عن أصداء عالمية، وظهر في العرض راقصون يمثلون مجتمع المتحولين، مما اعتبر إقحاما لهذه المسألة الجدلية في أكبر حدث رياضي في العالم، بينما اعتبر كثيرون العرض "مسيئا".

وفي السياق ذاته، وُصف العرض بأنه "افتقار تام للاحترام تجاه إحدى أشهر اللوحات في العالم"، وأدان العديد من الشخصيات السياسية المعروفة دوليًا، وخاصة من السياسة الأمريكية، العرض باعتباره علامة على ما وصفوه بـ "التعفن الثقافي" في الحضارة الغربية.

وانتقد إيلون ماسك مؤسس شركة تيسلا، الذي اشترى منصة X العرض، قائلاً: "كان هذا غير محترم للغاية للمسيحيين".

واقتبس هاريسون بوتكر، لاعب كرة القدم في اتحاد كرة القدم الأمريكي الذي تصدّر عناوين الصحف بخطابه عن الإيمان الكاثوليكي، الكتاب المقدس لإدانة العرض، فكتب، "كن غير مخدوع، الله لا يسخر. لما يزرعه الرجل، يجب أن يجني أيضًا. لأنه الذي يزرع في جسده، من الجسد أيضا يحصد الفساد. ولكن الذي يزرع في الروح يحصد الحياة الابدية «غلاطية ٦:٧ - ٨».

بينما كتب الصحفي الأمريكي نيك سورتور "ماذا يحدث بحق الجحيم في الألعاب الأولمبية؟، لا عجب أن لا أحد يزعج نفسه بالمشاهدة بعد الآن".

