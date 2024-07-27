أولمبياد باريس 2024.. "العشاء الآخير" عرض سخر من المسيح وهاجمه مشاهير العالم

وكالات

أثارت فقرة في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، الجمعة، جدلا وغضبا في فرنسا وخارجها، بعدما استخدمت اللوحة الشهيرة التي تتحدث عن العشاء الأخير بشكل ساخر.

بين إدراج جميع الدول المشاركة في الألعاب الأولمبية، كانت هناك العديد من العروض التي انتشرت حول تاريخ فرنسا وثقافتها، مثل ماري أنطوانيت مقطوعة الرأس، الملكة الأخيرة قبل إعدامها وسط الثورة الفرنسية لكن العرض الذي أثار الجدل كان عرض سخرية عن العشاء الأخير، وهي لوحة معروفة عالميًا لفنان النهضة ليوناردو دافنشي.

فقد حاكى راقصون لوحة "العشاء الأخير" لليوناردو دافنشي، لكن العرض تضمن إشارات إلى مجتمع الميم، مما أثار حفيظة جزء من اليمين الفرنسي، فضلا عن أصداء عالمية، وظهر في العرض راقصون يمثلون مجتمع المتحولين، مما اعتبر إقحاما لهذه المسألة الجدلية في أكبر حدث رياضي في العالم، بينما اعتبر كثيرون العرض "مسيئا".

وفي السياق ذاته، وُصف العرض بأنه "افتقار تام للاحترام تجاه إحدى أشهر اللوحات في العالم"، وأدان العديد من الشخصيات السياسية المعروفة دوليًا، وخاصة من السياسة الأمريكية، العرض باعتباره علامة على ما وصفوه بـ "التعفن الثقافي" في الحضارة الغربية.

وانتقد إيلون ماسك مؤسس شركة تيسلا، الذي اشترى منصة X العرض، قائلاً: "كان هذا غير محترم للغاية للمسيحيين".

This was extremely disrespectful to Christians — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2024

واقتبس هاريسون بوتكر، لاعب كرة القدم في اتحاد كرة القدم الأمريكي الذي تصدّر عناوين الصحف بخطابه عن الإيمان الكاثوليكي، الكتاب المقدس لإدانة العرض، فكتب، "كن غير مخدوع، الله لا يسخر. لما يزرعه الرجل، يجب أن يجني أيضًا. لأنه الذي يزرع في جسده، من الجسد أيضا يحصد الفساد. ولكن الذي يزرع في الروح يحصد الحياة الابدية «غلاطية ٦:٧ - ٨».

This was extremely disrespectful to Christians — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2024

بينما كتب الصحفي الأمريكي نيك سورتور "ماذا يحدث بحق الجحيم في الألعاب الأولمبية؟، لا عجب أن لا أحد يزعج نفسه بالمشاهدة بعد الآن".

What the hell is going on at the Olympics? No wonder nobody bothers watching anymore. pic.twitter.com/xn0bTI3AzG — Nick Sortor (@nicksortor) July 26, 2024

وكتب أيضًا رئيس Judicial Watch توم فيتون على صفحته بموقع إكس: "اليسار في فرنسا يحتقر الحضارة الغربية".

The transnational Left have contempt for Western civilization. https://t.co/FsHmNs3I2H — Tom Fitton (@TomFitton) July 26, 2024

"هذا جنون"، بينما علق المذيع الإذاعي كلينت راسل على صفحته بتويتر قائلا: "افتتحوا حدثكم باستبدال يسوع والتلاميذ في العشاء الأخير برجال في السحب، هناك 2.4 مليار مسيحي على وجه الأرض ويبدو أن الألعاب الأولمبية أرادت التصريح لهم جميعًا بصوت عالٍ، خارج البوابة مباشرة غير مرحب بهم".

This is crazy. Opening your event by replacing Jesus and the disciples at the The Last Supper with men in drag. There are 2.4 billion Christians on earth and apparently the Olympics wanted to declare loudly to all of them, right out of the gate NOT WELCOME pic.twitter.com/T88AmXbqXL — Clint Russell (@LibertyLockPod) July 26, 2024

كما قالت النائبة في البرلمان الأوروبي السياسية الفرنسية اليمينية ماريون مارشال: "إلى جميع المسيحيين في العالم الذين يشاهدون حفل باريس 2024، وشعروا بالإهانة من محاكاة ساخرة. اعلموا أن فرنسا ليست هي التي تتحدث لكن أقلية يسارية مستعدة لأي استفزاز".

وانطلقت فعاليات أولمبياد باريس 2024 أمس الجمعة، وسط احتفالات شهدت العديد من العروض والتي من بينها عروضًا أثارت جدلا واحدا مثل عرض العشاء الأخير.