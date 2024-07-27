الاحتلال يطلب من سكان غزة إخلاء شمال رفح وجنوب خان يونس

غزة- (د ب أ)

وسع الجيش الإسرائيلي اليوم السبت حربه في مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تدخل عملياته العسكرية يومها السادس على التوالي.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، "أسقط جيش الاحتلال الآلاف من المنشورات التي تدعو المواطنين في المناطق الشمالية لرفح، والجنوب لخان يونس إلى الإخلاء القسري".

وأوضحت مصادر محلية أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر تهجير جديدة تشمل السكان والنازحين في مناطق قيزان أبو رشوان، وقيزان النجار، وجورة اللوت وحي المنارة في جنوب خان يونس، مع أحياء ومربعات أخرى في شمال رفح.

وقالت المصادر إن "جيش الاحتلال طلب من سكان المناطق المهددة والنازحين التوجه إلى منطقة المواصي التي يستمر في تقليص ما يدعي أنها منطقة إنسانية".