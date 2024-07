الكونجرس صفق لنتنياهو مرة كل 38.5 ثانية.. فيرد: "لا تصفقوا استمعوا"

كتب- محمد صفوت:

حظى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستقبال حافل أثناء دخوله قاعة الكونجرس الأمريكي لإلقاء خطابه. وخلال الخطاب عبر الكثير من الأعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب عن حماسهم بالتصفيق الحار. ففي الخطاب الذي استغرق نحو 52 دقيقة، صفق أعضاء الكونجرس الأمريكي لنتنياهو 81 مرة، بمعدل مرة كل 38.5 ثانية.

مشهد دخول نتنياهو إلى قاعة الكونجرس وصولًا إلى المنصة الرئيسية لإلقاء كلمته، شهدت تصفيقًا من أعضاء الحزبين لمدة وصلت إلى 3.13 دقيقة، قاطعها رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، لمنح الكلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

لا تصفقوا استمعوا

وخلال خطابه بالكونجرس، وأثناء التصفيق الحار الذي حظي به نتنياهو، قال لنواب الحزبين (الجمهوري والديمقراطي): "لا تصفقوا استمعوا".

The president of Israel making a fool out of the American people



Netanyahu controlling the most powerful government in the world “Don’t Applaud Listen” like a clown in a circus pic.twitter.com/SSzZF5psJt — The Uncivilised One (@Sea2Sea1Way) July 24, 2024

وترأس رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بن كاردين خطاب نتنياهو، بعد تغيب نائبة الرئيس كامالا هاريس عن الجلسة، ورفض باتي موراي، التي تتولى رئاسة المجلس مؤقتًا.

مقاطعة ديمقراطية

وشهدت لحظة دخوله إلى القاعة تصفيقًا حارًا، لكن عددًا من الديمقراطيين ظلوا في أماكنهم ولم يصفقوا لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بينهم السيناتور تشاك شومر والسيناتور تامي بالدوين.

فيما بقي عدد من الديمقراطيين في أماكنهم ولم يقفوا لدخول نتنياهو إلى القاعة ومنهم رشيدة طليب، وهي من أصل فلسطيني، ومارسي كابتور من أوهايو والنائبة سيلفيا جارسيا من تكساس.

وقاطع نحو 70 ديمقراطيا كلمة نتنياهو ولم يحضروا الجلسة وعلى رأسهم نانسي بيلوسي، كما شهدت الجلسة مقاطعة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، الأمر الذي واجه انتقادات لاذعة من الإسرائيليين والجمهوريين.

لقطات بارزة

شهدت الجلسة لقطات بارزة، أثناء إلقاء نتنياهو لكلمته بالكونجرس، وهي المرة الأولى منذ 2020، والرابعة في تاريخ رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ووقف الديمقراطيون والجمهوريون عندما أشاد نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا: "صداقة بايدن مع إسرائيل تمتد لنصف قرن، وأشكره على موقفه بعد هجوم 7 أكتوبر وأيضًا موقفه مع عائلات الأسرى". وعندما تحدث عن العنف السياسي، لقي ترحيبًا حارًا آخر من الديمقراطيين والجمهوريين.

وعند إشادة نتنياهو بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لدوره في اتفاق "أبراهام" الذي أدى للتطبيع بين إسرائيل وعدة دول عربية، وقف الجمهوريون وصفقوا، فيما تجاهل الديمقراطيون وظلوا جالسين في مقاعدهم.

العلم الفلسطيني وكتاب مسيء لنتنياهو

بينما قاطع عدد من الديمقراطيين الجلسة، ورفض آخرون التصفيق لنتنياهو، رفعت رشيدة طليب لافتة باللونين الأبيض والأسود خلال خطاب نتنياهو، مكتوب على أحد جانبيها: "مجرم حرب"، والجانب الآخر: "مذنب بارتكاب جرائم إبادة جماعية" .

Rep. Rashida Tlaib (D-MI), the only Palestinian American in Congress, held up a "War Criminal" sign as Netanyahu talked about the protestors outside the U.S. Capitol. The other side of the sign said "Guilty of Genocide." pic.twitter.com/E54ckVnkhT — Craig Caplan (@CraigCaplan) July 24, 2024

وبحسب "سي إن إن" ذهبت النائب الجمهورية اليمينية المتشددة آنا بولينا لونا، وجلست بجوار طليب وتفاعلت معها لفترة وجيزة خلال الخطاب.

Jewish Congressman Jerry Nadler was seen reading a book critical of Netanyahu during his speech in Congress. pic.twitter.com/4WpbYiBWtU — PressTV Extra (@PresstvExtra) July 25, 2024

وقبل خطاب نتنياهو، كان عضو السلطة القضائية في مجلس النواب الديمقراطي جيري نادلر، وهو يهودي والأطول خدمة في مجلس النواب، يقرأ كتاب "سنوات نتنياهو" قبل خطاب نتنياهو، وهو كتاب ينتقد رئيس وزراء الاحتلال.

وكان نادلر، نشر صورة له على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقًا) قبل الجلسة وهو يقرأ الكتاب وعلق عليها بالقول: "الاستعداد لخطاب اليوم مع بعض القراءة التاريخية الأساسية لكتاب بين كاسبيت سنوات نتنياهو.. قراءة مثيرة جدا للاهتمام".