إعلان

وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية

10:23 ص الأحد 06 أبريل 2025

إسقاط طائرات مسيرة أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 11 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي 11 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسقاط طائرات مسيرة وزارة الدفاع الروسية أنظمة الدفاع الجوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"مدن الصواريخ" الإيرانية: لماذا تكشف طهران الآن عن مواقع إطلاق الصواريخ السرية الموجودة تحت الأرض؟
الرحلة الأخيرة.. نهاية مأساوية لسائق "أوبر" حلوان بعد تغييبه في الإسكندرية- (تفاصيل)