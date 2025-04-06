وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 11 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي 11 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.