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BBC

الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على ضابط إسرائيلي لتورطه في أعمال قتل بالضفة

08:58 م الأربعاء 17 يوليو 2024

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على رقيب سابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان بالضفة الغربية.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن الضابط الإسرائيلي السابق الذي فرضت عليه عقوبات متورط في أعمال قتل في الضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنها ستقيد منح التأشيرات لعدد آخر من الإسرائيليين لتورطهم في تقويض الأمن في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من المستوطنين المتطرفين بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس.

وزارة الخارجية الأمريكية جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية
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