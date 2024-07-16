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أوكرانيا تعاني انقطاعًا في الكهرباء بسبب تخطي درجات الحرارة 40 درجة مئوية

05:24 م الثلاثاء 16 يوليه 2024

أوكرانيا

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كييف - (د ب أ)

تعاني أوكرانيا من قطع الكهرباء بشكل غير مجدول ولم يتم الإعلان عنه في أكثر من سبع مناطق، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية جنوبي البلاد.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية "أوكرينرجو" عبر تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء أن هناك "تعطل في معدات بإحدى محطات الطاقة" مما أسفر عن انقطاع في الكهرباء.

ويتم قطع الكهرباء وفقا لمواعيد محددة منذ مايو في أماكن عبر البلاد التي تمزقها الحرب، مما أسفر عن حصول المستهلكين على الكهرباء لمدة ساعات قليلة يوميا فقط.

واستهدفت روسيا محطات طاقة أوكرانية بشكل منهجى ودمرتها، وذكرت تقارير أن ما يربو على 9 جيجاوات من طاقة محطات الكهرباء فقدت منذ شنت روسيا الحرب في فبراير 2022.

ولا تعوض الواردات من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة أو مولدوفا هذا النقص.

أوكرانيا درجات الحرارة انقطاع الكهرباء
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