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قائد الجيش الهندي: قادرون ومستعدون تماما لمواجهة كافة التحديات

11:01 ص الإثنين 01 يوليه 2024

الجيش الهندي

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نيودلهي - (د ب أ)

قال قائد الجيش الهندي الجنرال أوبيندرا دويفيدي، اليوم الاثنين، في خضم الخلاف الحدودي المستمر مع الصين في منطقة لاداخ الواقعة شرقي الهند، إن الجيش الهندي جاهز وقادر على مواجهة جميع التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية التي تواجه الهند.

وذكر الجنرال دويفيدي، بعد يوم من توليه مسؤولية قيادة الجيش البالغ قوامه 3ر1 مليون فرد، أن العمل على ضمان التآزر والتفاعل المتبادل بين الجيش والقوات الجوية والأسطول سيكون أحد أولوياته، وفقا لما ذكرته وكالة برس ترتست أوف إنديا.

وأضاف، في تصريحات لوسائل الإعلام بعد تفقده حرس الشرف في ساوث بلوك في تلال ريسينا، أن الجيش أمامه "تحديات عملياتية استثنائية" ولكي يظل مستعدا لمثل هذه التهديدات، من الضروري مواصلة تجهيز الجنود بأحدث الأسلحة.

الجيش الهندي نيودلهي الصين أوبيندرا دويفيدي
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