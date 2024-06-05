إعلام عبري: المؤسسة الأمنية ترى فرصة استراتيجية لبدء معركة الشمال ضد حزب الله

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين رفيعين في القيادة السياسية الإسرائيلية عقدوا اجتماعا مغلقا لمناقشة التصعيد في الشمال مع حزب الله اللبناني.

وأشارت القناة العبرية إلى أن كلا من الوزيرين بمجلس الحرب بيني جانتس وغادي آيزنكوت قالا إن على إسرائيل أن تسعى للتوصل لاتفاق مع حماس للتفرغ للشمال.

وأوضحت أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترض وأكد أن تحقيق أهداف حرب غزة أولوية قصوى يليها التعامل مع الشمال.

وأكدت القناة العبرية أن المؤسسة الأمنية ترى فرصة استراتيجية لبدء معركة الشمال لكن ليس قبل إنهاء العملية في رفح.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشن الحرب على لبنان وجعل الشريط الأمني في جنوب لبنان بدلا من الجليل.

وقال سموتريتش لنتنياهو: "اذهب إلى الحرب مع حزب الله وأخضعه ودمره وحرك الشريط الأمني من الجليل إلى جنوب لبنان".

كذلك قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، إن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يطالبون بعملية واسعة في جنوب لبنان للقضاء على تهديد حزب الله.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن تقديرات مسؤولين أمنيين إسرائيليين، إن الحرب بين إسرائيل وحزب الله من المحتمل أن تندلع خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي ذلك بعد تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن جاهزية الجيش الإسرائيلي لبدء عملية عسكرية "قوية للغاية" في الشمال ضد حزب الله.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، قصف قرية "حرفيش" في الجليل الأعلى بأنه أخطر هجوم لحزب الله منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن هناك تقارير عن أكثر من قتيلين وعدد إصابات يتجاوز ما تم الإبلاغ عنه.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قصف "حرفيش" استُخدِمت فيه صواريخ وطائرات موجهة عن بُعد

وكشف موقع "حدشوت بزمان" العبري، عن سقوط قتيلين و20 جريحًا من جراء إصابة مباشرة في "حرفيش" في الجليل الغربي، لافتا إلى وقوع 11مصابًا بينهم 4 حالتهم حرجة نتيجة سقوط صاروخ أطلقه حزب الله.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن طائرتين مسيّرتين عن بُعد استهدفتا ملعبا يعسكر فيه جنود إسرائيليون في "حرفيش" في الجليل، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها.

بدوره قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عدة صواريخ أطلِقَت من لبنان سقطت في منطقة "حرفيش" في الجليل دون انطلاق صفارات الإنذار وإنه يحقق في الأمر.