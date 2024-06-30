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سموتريتش يهاجم بن غفير والشرطة ويتهمهم بالفشل في جمع السلاح من "المجتمع العربي"

04:34 م الأحد 30 يونيو 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن الشرطة والقائم عليها (إيتمار بن غفير) فشلوا بشكل ذريع في جمع السلاح من المجتمع العربي في إسرائيل و"هو سلاح تطمح إيران لتوظيفه ضدنا".

وفي مارس الماضي، كشف تقرير رسمي، عن فوضى في معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تسمح بسرقة أسلحة كثيرة تستخدم فقط في الجيوش، كان من بينها العبوة الناسفة من نوع "كليم جور"، التي يتم تفجيرها عن بعد ويطال أثرها كل من يتواجد في نطاق 50 مترا، بينما تقتل من يوجد في محيط 15 مترا.

التقرير الذي قُدّم للجنة البرلمانية الفرعية لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، أكد أن سرقة الأسلحة من معسكرات جيش الاحتلال معروفة، غير أنها تفاقمت في زمن الحرب، موضحا أن الانشغال في العمليات العسكرية وكثرة جنود الاحتياط الذين لا يعرفون بعضهم البعض، بمناطق الشمال والجنوب، أتاح بأن توسع ما وصفها التقرير بـ "منظمات الجريمة في المجتمع العربي"، السرقة وتوسيع نطاقها.

الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إيتمار بن غفير إسرائيل
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