وزارة الخارجية الإسرائيلية: التحقيق في"الشروع في شن هجوم" خارج السفارة في صربيا

تل أبيب/بلجراد- (د ب أ)

وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية حادث الهجوم على رجل شرطة خارج السفارة الإسرائيلية في العاصمة الصربية، بلجراد، بأنه "شروع في شن هجوم إرهابي".

وجاء في بيان وزارة الخارجية "اليوم، وقعت محاولة لشن هجوم إرهابي في محيط السفارة الإسرائيلية في بلجراد، كانت السفارة مغلقة ولم يصب أي من موظفي السفارة بأذى، أصيب رجل شرطة محلي، ملابسات الحادث قيد التحقيق"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم السبت.

وكان السفير الإسرائيلي في بلجراد، قد أكد وقوع حادث الهجوم على رجل شرطة مكلف بحراسة السفارة من الخارج، معربا عن تمنياته له بالشفاء بعد نزع سهم من رقبته.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت (واي نت) اليوم السبت أن أبواب السفارة كانت مغلقة بمناسبة العطلة الأسبوعية.

وقالت الصحيفة إن رجل الشرطة تمكن من قتل المهاجم قبل نقله إلى المستشفى لخضوعه لعملية جراحية طارئة لإزالة السهم الذي اعتدى به المهاجم عليه من رقبته.